Поможет осенью: чем опрыскать растения на участке в начале сентября

Осень принесет за собой похолодание, а также и заморозки. В такую погоду особенно важно заботиться о растениях в саду или огороде.

Чтобы растения не погибли, важно использовать перед зимой настой из луковой шелухи.

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Для приготовления настоя на осень понадобится банка объемом 0,5 л с шелухой лука. Затем шелуху нужно залить водой в объеме около 10 литров и нагреть на плите до кипения.