Называем лучшие подкормки для огурцов в конце августа и начале сентября: урожай до морозов

Вы можете продлить период плодоношения огурцов при помощи хорошо подобранных подкормок. В конце августа и в сентябре они отличаются от тех, что давали в середине и начале лета.

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Ближе к осени корневые подкормки следует сократить, отдав предпочтение внекорневым, так как полезные вещества в прохладную погоду лучше усваиваются через листья.

Для опрыскивания хорошо подойдут «Эпин», «Циркон», «Андрианыч» и другие подобные препараты. В их составе имеется фитогормон, который поддерживает иммунитет растений, регулирует баланс веществ в тканях. Он стимулирует синтез протеинов, снижает стресс у растений.

Защищайте также в это время огурцы от заболеваний грибковой природы (вещества продаются в спецотделах). Эти болячки обычно активизируются во влажном, прохладном микроклимате.

Источник: Telegram-канал «Огородум. Сад и огород».