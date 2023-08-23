Обычно мы это едим: кухонным продуктом обложили нагар на сковороде — чернота сползла махом!

Сковорода. Фото: Global Look Press

Это средство отмывает все до скрипа.

Обычный порошок горчицы сможет убрать пригоревшую пищу со сковороды одним махом. Главное, чтобы посуда при этом была горячей.

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Насыпьте поверх нагара порошок горчицы, сверху обдайте кипятком, вещество поднимется шапкой и выбьет все наслоения с посуды.

Дайте постоять в таком состоянии сковороде, чтобы горчица хорошо подействовала. Минут через 20-60 промойте щеткой поверхность. Все уйдет нереально просто!

Также горчицей можно мыть любую посуду и поверхности на кухне. Она отлично удаляет загрязнения и жир, при этом экологична, безопасна, не имеет химических запахов, не оставляет после себя остатки, легко смывается.

Источник: Telegram-канал «Смекалочка».

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