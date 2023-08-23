Быстро и вкусно: как сварить свеклу за считанные минуты

Свекла. Фото: Global Look Press

Так вам удастся сэкономить драгоценное время.

Стало известно, как быстро приготовить даже крупную свеклу.

Необходимо тщательно вымыть свеклу. Если она большая, ее стоит разрезать пополам или на четыре части. Потом нужно положить овощ в полиэтиленовый пакет. Воздуха там не должно быть.

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Пакет далее кладут в кастрюлю с холодной водой.

Еще специалисты предлагают воспользоваться микроволновой печью. В этом случае пакет с свеклой помещают в микроволновку на 10 минут. Однако перед этим нужно проколоть свеклу ножом в нескольких местах. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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