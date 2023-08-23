Доллар после падения совершил обратный финт: вырос и будет расти дальше — цифры

В России в связи с повышением ключевой ставки до 12% рубль укрепился на фоне понижения курса доллара.

Однако 22 августа американская валюта решила отвоевать свои позиции и закончила торги на Мосбирже повышением. Его последний курс уже равен 94,3 рубля. На мировом рынке «американец» тоже укрепляется на фоне других валют.

До окончания налогового периода, считают многие финансовые аналитики, доллар все-таки будет на стабильных показателях в 92–95 рублей.

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Для дальнейших стабилизации и укрепления рубля пока мер не предпринято, велика вероятность того, что доллар начнет расти. 100 рублей и выше — цифры вполне реальные к концу года касательно курса доллара. (Если ситуация останется прежней).

По материалам: 1prime.ru