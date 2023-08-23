Слизни забудут про ваш огород: воспользуйтесь этим мощным средством

Стало известно, как избавиться от вредных слизней на участке.
Оказалось, овощные культуры нужно спасать от слизней в осеннее время на дачах и огородах. Специалист рекомендует использовать смесь табачной пыли и жмыха горчицы. Они обладают защитным эффектом и долговременной эффективностью.
Эту смесь следует равномерно распылить по всей территории и уделить особое внимание культурам, наиболее привлекающим вредителей. Кроме того, можно использовать и молотый перец. Поскольку его острая пряность станет препятствием для вредителей. Об этом сообщили в belnovosti.by.