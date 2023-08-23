Слизни забудут про ваш огород: воспользуйтесь этим мощным средством

Эту смесь следует равномерно распылить по всей территории и уделить особое внимание культурам, наиболее привлекающим вредителей. Кроме того, можно использовать и молотый перец. Поскольку его острая пряность станет препятствием для вредителей. Об этом сообщили в belnovosti.by.