Слизни забудут про ваш огород: воспользуйтесь этим мощным средством

Вредитель. Фото: Global Look Press 

Растения в вашем огороде вздохнут с облегчением.

Стало известно, как избавиться от вредных слизней на участке.

Оказалось, овощные культуры нужно спасать от слизней в осеннее время на дачах и огородах. Специалист рекомендует использовать смесь табачной пыли и жмыха горчицы. Они  обладают защитным эффектом и долговременной эффективностью.

Эту смесь следует равномерно распылить по всей территории и уделить особое внимание культурам, наиболее привлекающим вредителей. Кроме того, можно использовать и молотый перец. Поскольку его острая пряность станет препятствием для вредителей. Об этом сообщили в belnovosti.by.

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