Если листочки томатов посветлели — беда: срочно спасаем раствором

Если листочки томатов стали светлее обычного, не стоит игнорировать данного факта. Это произошло не по прихоти растения.

Оно вам сигнализирует о том, что им не хватает азота, нужно срочно его внести.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Исправит положение полив мочевиной. Возьмите ее 1 столовую ложку на 10 литров воды. И пролейте посадки.

Если листочки томатов приобрели пурпурно-фиолетовый оттенок, значит растению не хватает фосфора. Внесите суперфосфат, разведя его 2 столовые ложки в 10 литрах воды.

Источник: Telegram-канал «Цветы и растения».