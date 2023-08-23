Внимательнее присмотритесь к бутылке: какое растительное масло советует «МаркаКачества»

Растительное масло. Фото: Global Look Press 

Прислушайтесь к рекомендациям перед покупкой этого товара.

Стало известно, какое растительное масло советует «МаркаКачества».

Сегодня в магазинах представлено достаточно много марок и видов растительного масла. Но действительно качественный продукт найти не так просто.

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Поэтому специалисты провели исследование и рассказали, каким брендам отдать предпочтение.

Среди нерафинированных масел лучшими стали:

  • «Дары Кубани»;
  • «Слобода Ароматное»;
  • «Селяночка».

А рафинированные масла лучшего качества имеют названия:

  • «Слобода»;­
  • «Mr.Ricco»;
  • «Олейна».

Об этом сообщили в markakachestva.ru.

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