Внимательнее присмотритесь к бутылке: какое растительное масло советует «МаркаКачества»

Стало известно, какое растительное масло советует «МаркаКачества».
Сегодня в магазинах представлено достаточно много марок и видов растительного масла. Но действительно качественный продукт найти не так просто.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поэтому специалисты провели исследование и рассказали, каким брендам отдать предпочтение.
Среди нерафинированных масел лучшими стали:
- «Дары Кубани»;
- «Слобода Ароматное»;
- «Селяночка».
А рафинированные масла лучшего качества имеют названия:
- «Слобода»;
- «Mr.Ricco»;
- «Олейна».
Об этом сообщили в markakachestva.ru.