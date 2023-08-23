Волшебные три ноты: какие ароматы идеальны на начало сентября

Парфюм. Фото: Global Look Press 

Вам стоит воспользоваться этим советом, если вы искали интересный парфюм на осень.

Стало известно, какие духи выбрать на холодное время года.

Оказалось, есть три ярких ноты, которые будут идеальны для начала холодного времени года. Они помогут смягчить переход от одного сезона к другому. А еще они будут оставлять приятный ароматный след, поднимая настроение холодной осенью.

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Во-первых, древесный аккорд. Этот аромат может быть шоколадным или влажным и землистым. Пачули дает насыщенность и темную глубину. Вас захочется изучать вечность.

Во-вторых, ваниль. Есть варианты ванили, которые пахнут не просто сладкой булочкой. Поэтому переживать не придется.

В-третьих, фрукты. Можно выбрать запах спелой груши с медовым звучанием. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.

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