Придется отдать кругленькую сумму: кому будет доступен отдых в Турции в ближайшее время

Эксперты рекомендуют рассчитывать в среднем на 100 тысяч рублей. Во второй половине сентября стоимость отдыха возрастет. И средняя цена за неделю в трехзвездочном отеле для двоих будет составлять уже 108 тысяч рублей.

Самый доступный вариант отдыха в пятизвездочном отеле с системой «все включено» будет стоить от 115 до 143 тысяч рублей. Об этом рассказали в atorus.ru.