Придется отдать кругленькую сумму: кому будет доступен отдых в Турции в ближайшее время

Стало известно, сколько россиянам предстоит отдать за отдых в Турции.
Стоимость отдыха в Турции в сентябре была оглашена Ассоциацией туристических операторов России (АТОР).
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Минимальная цена за неделю отдыха в трехзвездочном отеле в Анталье составляет 93 тысячи рублей для двоих.
Эксперты рекомендуют рассчитывать в среднем на 100 тысяч рублей. Во второй половине сентября стоимость отдыха возрастет. И средняя цена за неделю в трехзвездочном отеле для двоих будет составлять уже 108 тысяч рублей.
Самый доступный вариант отдыха в пятизвездочном отеле с системой «все включено» будет стоить от 115 до 143 тысяч рублей. Об этом рассказали в atorus.ru.