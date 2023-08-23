Основные критерии: будьте внимательнее при выборе детской обуви

Эксперт по производству обуви назвал главные критерии подбора правильных ботинок и туфель для детей.
Оказалось, что длина и полнота – самое главное при покупке нужной обуви.
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«Главным критерием правильного выбора обуви должно стать определение длины и полноты ножки ребенка. В интернете достаточно роликов и инструкций по правильному замеру этих параметров», – заявил Сергей Дозорцев в беседе с gazeta.ru.
Напомним, ранее стало известно, как правильно выбирать удобную обувь.