Клубники будет тьма: почему стоит посадить кусты этого растения в августе

Эксперты по садоводству считают август наиболее подходящим временем для высадки рассады. В том числе и клубники.

Лучшее время для высадки кустиков клубники – начало-середина августа. Можно обратить внимание на сорта, которые дают несколько урожаев в течение сезона. Например, Елизавета II, Сельва и Эльсанта.

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Садоводы также предпочитают сорта обычной клубники, которые радуют ягодами один раз в сезон. Например, Кент, Кимберли, Хоней, Корона, Берегиня, Флоренс и Вэлери.