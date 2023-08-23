Клубники будет тьма: почему стоит посадить кусты этого растения в августе

Эксперты по садоводству считают август наиболее подходящим временем для высадки рассады. В том числе и клубники.
Лучшее время для высадки кустиков клубники – начало-середина августа. Можно обратить внимание на сорта, которые дают несколько урожаев в течение сезона. Например, Елизавета II, Сельва и Эльсанта.
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Садоводы также предпочитают сорта обычной клубники, которые радуют ягодами один раз в сезон. Например, Кент, Кимберли, Хоней, Корона, Берегиня, Флоренс и Вэлери.
Чтобы получить плодородный урожай, необходимо тщательно удобрить почву перед посадкой. На каждый квадратный метр земли рекомендуется добавить 1 ведро компоста, 20 г сернокислого калия, 25 г мочевины и 40 г суперфосфата. Об этом сообщили в ogorod. ru.