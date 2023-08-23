Приятный гороскоп от Тамары Глобы: что хорошего случится у всех знаков 23 августа

Стало известно, кого из знаков 23 августа ждут перемены в жизни.

Тамара Глоба отметила, что иначе будут складываться у Овнов. Особенно на работе. Их может ждать повышение.

Тельцам крайне не рекомендуется бросать недоделанные дела. Если Близнецы сохранят веру в свои силы, то смогут достичь успеха во всем. А вот Раки не должны раскрывать правду перед окружающими.