Корки арбуза и дыни в качестве удобрения: как увеличить урожай смородины

Опытные садоводы поделились информацией о необычной и эффективной природной подкормке для черной смородины.
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Не выбрасывайте корки от арбузов и дынь в мусор. Опытные дачники используют их для удобрения почвы. А это в свою очередь способствует увеличению урожая крупных ягод следующим летом.
Корки перегнивают и обогащают землю фосфором, калием, магнием, серой и натрием. Для ускорения процесса перегнивания рекомендуется разрезать корки и разложить их под кустами смородины. Еще можно присыпать их торфом. Об этом рассказали в Дзен-канале «Сад огород лайф».