Корки арбуза и дыни в качестве удобрения: как увеличить урожай смородины

Опытные садоводы поделились информацией о необычной и эффективной природной подкормке для черной смородины.

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Не выбрасывайте корки от арбузов и дынь в мусор. Опытные дачники используют их для удобрения почвы. А это в свою очередь способствует увеличению урожая крупных ягод следующим летом.