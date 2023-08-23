Сода и зубная паста: когда бытовая химия не помогает во время уборки

Иногда бытовая химия не в силах справиться с загрязнениями в доме. Тогда на помощь приходят народные средства.

К слову, воспользуйтесь обычной зубной пастой и содой. Раствор из этих средств с добавлением геля для мытья посуды поможет забыть про грязь.

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Нужна лишь чайная ложка зубной пасты. А также три таких ложки соды и геля для мытья посуды. Плюс стакан воды.