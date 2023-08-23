Мозоли и натоптыши останутся в прошлом: как правильно выбирать удобную обувь

Если возраст или беременность привели к отекам и «расширению» ног из-за постоянной нагрузки, важно соблюдать три правила.

Это поможет избежать мозолей и дискомфорта.

Отказывайтесь от моделей с острыми носками и мюлями. В такой обуви пальцы широкой ноги будут скованы.

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Обратите внимание на обувь с высокими бортиками. Балетки с низкими бортиками плохо фиксируют ногу и будут болтаться при движении.