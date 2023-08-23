Мозоли и натоптыши останутся в прошлом: как правильно выбирать удобную обувь

Если возраст или беременность привели к отекам и «расширению» ног из-за постоянной нагрузки, важно соблюдать три правила.
Это поможет избежать мозолей и дискомфорта.
Отказывайтесь от моделей с острыми носками и мюлями. В такой обуви пальцы широкой ноги будут скованы.
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Обратите внимание на обувь с высокими бортиками. Балетки с низкими бортиками плохо фиксируют ногу и будут болтаться при движении.
Предпочтительна обувь с застежками и фиксаторами. Стильные модели «Мэри Джейн», кроссовки, ботинки со шнурками позволяют ноге быть надежно закрепленной.
Можно измерить ногу по следующей формуле: X=0,25*А-0,15*В-С.
«Х» будет обозначать полноту. «A» – константа, равная 16 у женщин, а для мужчин – 17. «В» – обхват стопы в сантиметрах. И «С» – длина стопы в сантиметрах. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.