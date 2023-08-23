Похолодание до 10 градусов: какая погода ожидает европейскую часть России в конце августа

Температура опустится местами до +1 градуса.

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Это же произойдет и в Тверской, и Ярославской, и Ивановской областях. Ночью там будет от +3 до +8 градусов.

А в Москве в конце этой недели термометры покажут не больше 10 градусов тепла. Об этом рассказали в meteovesti.ru.