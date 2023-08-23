Похолодание до 10 градусов: какая погода ожидает европейскую часть России в конце августа

Европейская часть России уже увидела низкие температуры по ночам. А в ближайшие дни в Московской области произойдет экстремальное понижение температуры.
Погода все больше стала напоминать осеннюю. В ближайшие дни в Костромской области будет холодно, как и в Московской области.
Температура опустится местами до +1 градуса.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Это же произойдет и в Тверской, и Ярославской, и Ивановской областях. Ночью там будет от +3 до +8 градусов.
А в Москве в конце этой недели термометры покажут не больше 10 градусов тепла. Об этом рассказали в meteovesti.ru.