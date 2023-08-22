В шаге от увольнения: этот знак зодиака испытает сильное потрясение на работе в начале осени

Фото: freepik.com

Астролог Анна Савельева предупредила, у кого сентябрь начнется с серьезных испытаний.

Многие люди боятся наступления черной полосы в жизни. Обычно проблемы наваливаются внезапно. Так осень станет напряженной. Однако астролог Анна Савельева в беседе с Teleprogramma.pro предупредила, что тяжело будет лишь одному знаку зодиаку, которого ждут сплошные неурядицы на работе. Может даже дойти до крайности. 

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«Весам, как бы банально это не звучало, пора уделить время здоровью и отдыху. Начало осени повлечет за собой ряд событий на работе, если в них погружаться с тем перегрузом, что есть сейчас, выйдет боком. Эту эпоху нужно переждать без попыток написать заявление», — пояснила эксперт.

Анна добавила, что у других знаков зодиака все должно быть гладко в сентябре. 

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева — астролог. 

Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro

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