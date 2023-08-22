В шаге от увольнения: этот знак зодиака испытает сильное потрясение на работе в начале осени

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«Весам, как бы банально это не звучало, пора уделить время здоровью и отдыху. Начало осени повлечет за собой ряд событий на работе, если в них погружаться с тем перегрузом, что есть сейчас, выйдет боком. Эту эпоху нужно переждать без попыток написать заявление», — пояснила эксперт.

Анна добавила, что у других знаков зодиака все должно быть гладко в сентябре.

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева — астролог.