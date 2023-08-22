Угостите картофель этим составом за 14 дней до уборки урожая: клубни станут гораздо крупнее и вкуснее

Многие огородники считают, что в августе картофель уже не нужно подкармливать. Но это не так. Они очень заблуждаются.

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Агроном Анастасия Коврижных рассказала о том, что за пару недель до уборки картофель нужно подкормить фосфором и калием.

Специалист отметила, что в для этих целей отлично подойдет любое удобрение для томатов.

Питательный состав следуют приготовить, исходя из рекомендаций производителя. Однако использовать его следует не для полива, а для опрыскивания надземной части картофеля.

Если сделать все правильно, то овощ станет гораздо крупнее. Вкусовые качества картофеля тоже заметно улучшатся.

Источник: издание belnovosti.by