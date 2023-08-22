Грядет климатический разворот, температура взлетит: синоптики предупредили о жаре, несмотря на время года

Как сообщает PRIMPRESS, в центральных регионах к 24 августа будет другая погода. Там окончательно наступит конец лета. В Москве термометры покажут только 15 градусов тепла в дневное время. Подобная погода ожидается Казани.

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Синоптики предупредили о тяжелом климатическом развороте, который произойдет уже с четверга. По словам метеорологов, прогноз на 24 и 25 августа просто внушает ужас, поскольку ситуация будет экстраординарной для данного времени года. И проявит себя она по-разному в зависимости от региона.