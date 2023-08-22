Как проверить качество сыра за пять минут: поможет одна капля аптечного средства

Сыр любят взрослые и дети. В современных магазинах он представлен в огромном ассортименте. Однако не каждая красивая упаковка скрывает действительно качественный продукт.

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Иногда производители так хотят сэкономить, что идут на хитрость и добавляют в сыр огромное количество крахмала. А его в молочном продукте вообще быть не должно.

Как же проверить наличие крахмала? Все проще простого. Для этого нужен йод. Отрежьте небольшой кусочек сыра и капните на него аптечным препаратом. Подождите пять минут, а затем оцените результат.

Если продукт изменил свой цвет на синий, зеленый или серый, то перед вами изделие весьма сомнительного качества. Такой сыр лучше не покупать.

Источник: novate.ru.