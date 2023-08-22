Получат шанс перезапустить свою жизнь: Володина раскрыла гороскоп для знаков зодиака на 23 августа

По ее словам, Овнам надо снизить количество общения до минимума и уйти с головой в работу. Тельцам нужно заняться своим здоровьем, чтобы потом не бить тревогу. Близнецам нужно оградить себя от негатива. А вот Ракам пора подумать про отдых и уделить время саморазвитию.

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Сложно придется Львам. Им стоит избегать острых моментов в общении с начальством. Девы будут испытывать напряжении и почувствуют тревогу. Весам не стоит боятся. Им надо обращать внимание на все новое и неизведанное — есть шанс перезапустить свою жизнь. Скорпионам в этот день необходимо держаться от денег подальше.

А Стрельцы должны заняться операциями и проектами, так как они точно принесут прибыль. Козероги получат возможность наладить связи с полезными людьми. То же самое касается и Водолеев. Рыбы смогут справится со всеми проблемами с помощью нестандартных решений, сообщает rsute.ru.