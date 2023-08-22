Обмазываем этой пастой сковороду: нагар поднимется шапкой и отвалится сам собой — легко и просто, без усилий и химии

Этот метод очищения сковородок от нагара не подходит для посуды из алюминия и тефлона.
«Скрабированик» сковородок выполняется пастой, приготовленной из пищевой соды и воды. Два верных средства по отмыванию всего и вся.
Благодаря этой пасте, нагар поднимется шапкой и сам отвалится.
Нужно смешать соду в равных частях с водой. Получится паста, которой нужно обработать сковороду полностью, оставить так на некоторое время, а затем просто помыть под проточной водой.
Нагар исчезнет без следа.
По материалам kitchendecorium.ru