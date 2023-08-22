Обмазываем этой пастой сковороду: нагар поднимется шапкой и отвалится сам собой — легко и просто, без усилий и химии

Оливковое масло и сковорода. Фото: Global Look Press

Очищаем сковороду от нагара методом «скрабирования».

Этот метод очищения сковородок от нагара не подходит для посуды из алюминия и тефлона.

«Скрабированик» сковородок выполняется пастой, приготовленной из пищевой соды и воды. Два верных средства по отмыванию всего и вся.

Благодаря этой пасте, нагар поднимется шапкой и сам отвалится.

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Нужно смешать соду в равных частях с водой. Получится паста, которой нужно обработать сковороду полностью, оставить так на некоторое время, а затем просто помыть под проточной водой.

Нагар исчезнет без следа. 

По материалам kitchendecorium.ru

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