Сделайте это с кустарниками в сентябре: урожай смородины и малины через год поразит — таскать придется ведрами

Многие дачники выращивают ягоды. Однако кусты требуют особого ухода. Эксперт-садовод Ирина Корсакова рассказала, как ухаживать за кустарниками после сбора урожая. Она отметила, что про это не стоит забывать, так как иначе через год ягод просто не будет.