Сделайте это с кустарниками в сентябре: урожай смородины и малины через год поразит — таскать придется ведрами

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Эксперт-садовод рассказала, что обязательно надо сделать с кустами после сбора урожая.

Многие дачники выращивают ягоды. Однако кусты требуют особого ухода. Эксперт-садовод Ирина Корсакова рассказала, как ухаживать за кустарниками после сбора урожая. Она отметила, что про это не стоит забывать, так как иначе через год ягод просто не будет. 

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Эксперт отметила, что в августе и сентябре идет закладывание основы для нового урожая, поэтому в этот момент растение требует заботы и ухода. 

«Помимо подкормок, содержащих калий и фосфор (например, зола), все виды смородины надо обрезать. В обрезке также нуждаются и отплодоносившие побеги малины. Проветривание кроны позволит оздоровить кустарники естественным путем», — поделилась Корсакова, пишет портал «А теперь внимание!».

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