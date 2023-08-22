Как выбрать время для посадки озимого чеснока: смотрите не только на погоду, есть еще один фактор

Озимый чеснок сажают в третьей декаде сентября или в середине октября. Однако большинство огородников старается не откладывать это важное дело. Так как зима может наступить раньше срока.

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Чтобы выбрать подходящее время, нужно ориентироваться не только на погодные условия, но и на фазы Луны. Так как это небесное тело оказывает огромное влияние на рост растений.

В сентябре 2023 года самыми благоприятными днями для посадки озимого чеснока по лунному календарю считаются 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 и 24-е числа.

А что касается погоды, то здесь все просто. Если утренняя температура почвы в течение нескольких дней находится в пределах 15 градусов, а температура воздуха опустилась до 7 градусов, это значит, пришло время отправляться в огород.

Источник: oka.fm.