Как нужно ставить тарелку в микроволновку, чтобы еда быстро согрелась: почти все ошибаются

Вы наверное замечали, что микроволновка не всегда греет одинаково хорошо. Происходит это из-за того, что на данный процесс оказывает влияние сразу несколько факторов.

В первую очередь скорость разогрева зависит от положения тарелки. Тут многие допускают ошибку. Большинство хозяек ставит посуду по центру. А на самом деле блюдо нужно размещать ближе к краю.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Второй важный момент — это положение еды на тарелке. Если вы не хотите долго ждать, распределяйте продукты равномерно.

И, конечно же, материал, из которого изготовлена посуда, тоже имеет значение. Обязательно смотрите на указания производителя. Если тарелка пригодна для использования в микроволновой печи, то проблем с разогревом не возникнет.

Источник: Telegraf.news