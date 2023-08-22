Сковороду не придется брать: готовьте яичницу только так — будет нежная и воздушная

Для завтрака нужно взять несколько яиц, немного молока, соль, перец и любые другие специи по вкусу.

Яйца надо взбить в миске, а затем влить туда молоко и хорошо перемешать. Затем все приправьте солью, перцем и другими специями.

Необходимо взять форму для запекания яичницы и аккуратно вылейте в нее приготовленную смесь. Духовку разогреваем до 180 градусов и затем ставим форму на противень. Выпекать надо всего 10-15 минут, пока яичница не станет золотистой и не поднимется.

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После этого достаньте форму из духовки и оставьте остывать. После этого яичницу из формы можно достать и нарезать на порции. По словам фудблогера, получается очень нежное и воздушное блюдо, пишет портал «А теперь внимание!».