Сковороду не придется брать: готовьте яичницу только так — будет нежная и воздушная

Многие начинают утро с завтрака. Обычно это яичница, которая дает организму полезные вещества и белок. Есть много способов ее приготовления. Фудблогер Олеся Воронова поделилась оригинальным рецептом приготовления яичницы. Она раскрыла свой секрет — готовить нужно не на сковородке, а на протвини.
Для завтрака нужно взять несколько яиц, немного молока, соль, перец и любые другие специи по вкусу.
Яйца надо взбить в миске, а затем влить туда молоко и хорошо перемешать. Затем все приправьте солью, перцем и другими специями.
Необходимо взять форму для запекания яичницы и аккуратно вылейте в нее приготовленную смесь. Духовку разогреваем до 180 градусов и затем ставим форму на противень. Выпекать надо всего 10-15 минут, пока яичница не станет золотистой и не поднимется.
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После этого достаньте форму из духовки и оставьте остывать. После этого яичницу из формы можно достать и нарезать на порции. По словам фудблогера, получается очень нежное и воздушное блюдо, пишет портал «А теперь внимание!».