Чем опрыскать кабачки в начале осени, чтобы запустить новую волну плодоношения — рецепт подкормки

В начале осени кабачки начинают постепенно увядать. Но не все огородники готовы с этим смириться.

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Если вы хотите запустить новую волну плодоношения данной культуры, знайте — это возможно. Но придется приготовить особый питательный состав.

Рецепт простой. Смешайте 3 литра воды с 3 миллилитрами йода. Перелейте получившийся раствор в бутылку с пульверизатором и приступайте к обработке.

Подкормку необходимо распылить на листья культуры. Будьте осторожны: жидкость не должна попасть на другие части растений.

После этих манипуляций у кабачков появятся новые силы. Вы приятно удивитесь тому, как много будет плодов.

Источник: издание belnovosti.by