Добавьте всего две дольки в кастрюлю с водой — пельмени станут гораздо вкуснее: раскрыт важный ингредиент

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Был найден лайфхак, который способен улучшить вкус покупных пельменей. Достаточно добавить один простой ингредиент в кастрюлю, но это не лавровый лист.

Как пишут «Белновости», нужно закинуть в воду две дольки очищенного чеснока. Домохозяйки рекомендуют попробовать так отварить пельмени, так как вкус получается потрясающим.