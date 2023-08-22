Добавьте всего две дольки в кастрюлю с водой — пельмени станут гораздо вкуснее: раскрыт важный ингредиент

Одним из самых любимых блюд многих людей являются пельмени. Однако обычно редко кто лепит их дома. Обычно на столе оказываются покупные пельмени, но они могут уступать по вкусу домашним. Однако при варке их вкус можно существенно улучшить.
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Был найден лайфхак, который способен улучшить вкус покупных пельменей. Достаточно добавить один простой ингредиент в кастрюлю, но это не лавровый лист.
Как пишут «Белновости», нужно закинуть в воду две дольки очищенного чеснока. Домохозяйки рекомендуют попробовать так отварить пельмени, так как вкус получается потрясающим.