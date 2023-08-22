Намажьте смеситель этим копеечным средством: известковый налет больше никогда не появится

Из-за жесткой воды смесители быстро покрываются известковым налетом. Он оседает на поверхности буквально через несколько часов после уборки. Поэтому многие хозяйки протирают сантехнику каждый день.

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Но есть и более простой способ добиться опрятного вида. Об этом мало кто догадывается, но проблему можно решить с помощью любого питательного крема для рук или для лица. Подойдет даже просроченное косметическое средство.

Все проще простого. Нанесите небольшое количество крема на чистый смеситель и вотрите его в блестящую поверхность с помощью мягкой тряпки. После этих манипуляций на сантехнике появится незаметная пленка, которая будет отталкивать все загрязнения.

Процедуру необходимо проводить один раз в неделю. Только в этом случае смеситель будет надежно защищен.

Источник: tut-news.ru