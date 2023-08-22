Не 99 рублей и даже не 100: назван курс доллара на декабрь 2023 года — держимся, пот со лба от этих цифр

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Что касается конца года, то Марк Гойхман назвал цифры, от которых у некоторых проступает пот на лбу. Так они нервируют.

Марк Гойхман не исключает нового отката и повторного достижения недавних рубежей в 100–101 рубль за доллар к концу 2023 года.

По материалам 1prime.ru