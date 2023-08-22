Не 99 рублей и даже не 100: назван курс доллара на декабрь 2023 года — держимся, пот со лба от этих цифр

Рубль в этот вторник, 22 августа, умеренно снижался к основным валютам после укрепления на минувшей неделе.
Курс доллара, по данным на 16:55 московского времени на Московской валютной бирже рос на 77 копеек (на 0,9%), до 94,43 рубля, евро — на 65 копеек (на 0,6%), до 102,56 рубля, юаня — на 10 копеек (на 0,8%), до 12,90 рубля.
«Если не будет форс-мажорных факторов, в конце августа — начале сентября курс доллара сохранится в коридоре 90–98 рублей», — отметил финансовый аналитик Марк Гойхман.
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Что касается конца года, то Марк Гойхман назвал цифры, от которых у некоторых проступает пот на лбу. Так они нервируют.
Марк Гойхман не исключает нового отката и повторного достижения недавних рубежей в 100–101 рубль за доллар к концу 2023 года.
По материалам 1prime.ru