Розы будут цвести весь сентябрь, если полить их этим копеечным стимулятором — действуйте в августе

В августе розовые кусты выглядят уже не так пышно. Цветы начинают облетать. Многие садоводы считают, что с этим ничего нельзя сделать. Но это не так. На самом деле есть простой и доступный способ продлить яркое цветение минимум до конца сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Секрет в правильной подкормке. Рецепт простой. Смешайте 2 литра горячей воды и 2 столовые ложки суперфосфата. Дайте раствору постоять около суток. Затем добавьте в него столовую ложку уксуса и 2 столовые ложки сульфата калия.

Разведите получившийся состав водой: в соотношении 1 к 5. И используйте его для полива под корень. Расход удобрения: 3,5 литра на один куст.

После такой подкормки взбодрятся даже самые безнадежные растения. Но стоит поспешить. Процедуру необходимо провести до конца августа.

Источник: издание belnovosti.by