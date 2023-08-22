Скандальные до ужаса: эти три знака зодиака разругаются в пух и прах по любому поводу

По словам эксперта, Девы способны с легкостью вести переговоры и обсуждать любые темы, а также могут быть хорошими организаторами. Но у них есть перфекционизм, который приводит порой к ссорам. Они могут не заметить и начать учить людей, как правильно себя вести, а еще указывать на чужие ошибки. Поэтому часто возникают споры и недомолвки.

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Козероги обычно отличаются спокойствием, но в них остается зерно склочности. Так как представители этого знака зодиака мнительны и порой принимают все слишком близко к сердцу, то могут воспринять слова за наезд и или издевку. А это приводит к ссоре.

А вот Львы любят быть в центре внимания, так как обладают харизмой и эрудированностью. С возрастом в них начинает проявляться высокомерие, поэтому на всех они смотрят свысока. Для них обычное дело — вступить в перепалку с тем, кто придерживается иного мнения. Любая мелочь может привести к пылкому конфликту, пишет «Вечерняя Москва».