Котлеты из куриной грудки будут невероятно сочными: просто добавьте в фарш одну ложку этого продукта

Далеко не каждая хозяйка умеет готовить котлеты из куриной грудки. У большинства кулинаров они получаются слишком сухими. Но не спешите отказываться от полезного блюда. Есть одна хитрость, которая поможет существенно улучшить вкус куриных котлет.

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Опытные повара используют для этих целей сливочное масло. Возьмите всего одну столовую ложку продукта на килограмм фарша, и знакомое блюдо заиграет совершенно новыми красками. Добавлять масло следует не в общую массу, а в каждую котлету по отдельности.

Все просто. Сформируйте колобки из фарша. Разделите масло на несколько частей и поместите по одному кусочку в центр каждой мясной шайбочки. Обваляйте котлеты в панировке, а затем пожарьте их на сковороде или запеките в духовке.

Вы будете в полном восторге. Блюдо получится невероятно сочным. Что касается калорийности, то она увеличится незначительно. Помните: масла нужно совсем чуть-чуть.

Источник: tut-news.ru.