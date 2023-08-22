Хрустящая закуска из молодых кабачков: готовится за 5 минут — съедается моментально

Если у вас скопился запас молодых кабачков, не ждите, когда овощи испортятся. Лучше приготовьте из них хрустящую закуску. Вам потребуется нехитрый набор продуктов и 5 минут свободного времени.

Список ингредиентов: 1 крупный кабачок, 2 куриных яйца, 6 ст. ложек сметаны, 1 ч. ложка специй (на ваш вкус), соль, растительное масло и 1,5 стакана муки.

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Для начала приготовьте кляр. Все просто. Смешайте в глубокой миске 1 стакан муки, яйца, приправы и соль. Немного взбейте и уберите в сторону. Далее нарежьте кабачок кружками толщиной не более 1 см.

После этого обваляйте кусочки кабачка в муке. Затем окуните их в кляр и сразу же отправьте на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла.

Обжарьте овощи с обеих сторон: до появления золотистой корочки. И подавайте к столу с чесночным соусом.

Источник: издание belnovosti.by