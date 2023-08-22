Просто удалите эту часть у петунии в августе: начнет бешено цвести шапками до самых заморозков

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Эксперт рекомендовала удалить семенные коробочки, на вызревание, для которых у растения уходит много сил. Также нужно сделать омолаживающую обрезку, чтобы начали расти новые побеги.

Кроме того, агроном добавила, что лучше всего подкармливать петунии минеральными удобрениями.

А вот ускорить формирование бутонов поможет монофосфат калия. Для приготовления раствора на литр воды понадобится один грамм этого средства, пишут «Белновости».