Просто удалите эту часть у петунии в августе: начнет бешено цвести шапками до самых заморозков

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Агроном рассказала, как продлить цветение этим растениям.

Агроном Анастасия Коврижных рассказала, что нужно сделать, чтобы продлить цветение петунии до осенних заморозков. Для этого надо сделать простые действия. 

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Эксперт рекомендовала удалить семенные коробочки, на вызревание, для которых у растения уходит много сил. Также нужно сделать омолаживающую обрезку, чтобы начали расти новые побеги.

Кроме того, агроном добавила, что лучше всего подкармливать петунии минеральными удобрениями.

А вот ускорить формирование бутонов поможет монофосфат калия. Для приготовления раствора на литр воды понадобится один грамм этого средства, пишут «Белновости».

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