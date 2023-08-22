3-4 капли в каждую туфлю, и запах пота исчезнет: справляемся с деликатной проблемой неприятного амбре от обуви

Справиться с неприятным запахом пота от обуви поможет эфирное масло, которое обладает антибактериальным и дезодорирующим свойством. Например, лавандовое или эвкалиптовое.
В каждую туфлю нужно капнуть по 3-4 капли эфирного масла и оставить на несколько часов. Имейте в виду, косметическое масло для этих целей не подходит!
Эфирные масла эвкалипта и лаванды обладают обеззараживающим действием и приятным насыщенным ароматом. После обработки обуви таким методом можно будет ни о чем не беспокоиться — от ваших туфелек будет пахнуть исключительно приятно.
По материалам yborka.online