3-4 капли в каждую туфлю, и запах пота исчезнет: справляемся с деликатной проблемой неприятного амбре от обуви

Справиться с неприятным запахом пота от обуви поможет эфирное масло, которое обладает антибактериальным и дезодорирующим свойством. Например, лавандовое или эвкалиптовое.

В каждую туфлю нужно капнуть по 3-4 капли эфирного масла и оставить на несколько часов. Имейте в виду, косметическое масло для этих целей не подходит!

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