Нужны только стиральный порошок и масло: нагар «уйдет» со сковородки сам и снаружи, и изнутри — чудо-метод

Способов, как очистить нагар со сковороды, существует масса. Но тот, о котором мы расскажем сейчас, по свидетельству многих хозяев, действительно эффективен.
Понадобится большая чашка, стиральный порошок и подсолнечное масло.
Налейте в таз воды, добавьте несколько ложек подсолнечного масла и немного стирального порошка.
Поставьте таз на средний огонь, опустите в него сковороды, которые нужно очистить, и доведите до кипения. Несколько минут подержите, а затем помойте посуду как обычно. Нагар «уйдет» со сковородки сам и снаружи, и изнутри.
По материалам kitchendecorium.ru