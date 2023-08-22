Нужны только стиральный порошок и масло: нагар «уйдет» со сковородки сам и снаружи, и изнутри — чудо-метод

Налейте в таз воды, добавьте несколько ложек подсолнечного масла и немного стирального порошка.

Поставьте таз на средний огонь, опустите в него сковороды, которые нужно очистить, и доведите до кипения. Несколько минут подержите, а затем помойте посуду как обычно. Нагар «уйдет» со сковородки сам и снаружи, и изнутри.

По материалам kitchendecorium.ru