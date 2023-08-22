Нужны только стиральный порошок и масло: нагар «уйдет» со сковородки сам и снаружи, и изнутри — чудо-метод

Бутылка оливкового масла и сковорода. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто стремится к идеальной чистоте на кухне.

Способов, как очистить нагар со сковороды, существует масса. Но тот, о котором мы расскажем сейчас, по свидетельству многих хозяев, действительно эффективен.

Понадобится большая чашка, стиральный порошок и подсолнечное масло.

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Налейте в таз воды, добавьте несколько ложек подсолнечного масла и немного стирального порошка.

Поставьте таз на средний огонь, опустите в него сковороды, которые нужно очистить, и доведите до кипения. Несколько минут подержите, а затем помойте посуду как обычно. Нагар «уйдет» со сковородки сам и снаружи, и изнутри.

По материалам kitchendecorium.ru

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