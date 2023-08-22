«Слом погоды»: жителям Москвы синоптики рассказали о температуре и осадках на 1 сентября

«Этот слом погоды, который произошел в последние дни, открывает, скорее всего, десятидневку более прохладной погоды с преобладанием воздушных масс с севера и северо-запада», — сказала она.

Днем воздух прогреется до 18-20 градусов, что является ниже средней температуры для этого времени года. А вот утром будет еще прохладнее, поэтому не стоит забывать про куртки. Ожидается температура около 10-13 градусов, пишет Lenta.ru.

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Также школьные линейки могут омрачить дожди. Вероятность осадков составляет более 60-70 процентов. Сделать более точный прогноз сложно за 9 дней из-за нестабильной погоды в последние дни, предупредила синоптик.