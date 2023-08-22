Будут свежими долгое время: храните огурцы рядом с этим предметом — он замедляет процесс увядания

Огурцы портятся довольно быстро. Поэтому опытные хозяйки стараются не держать дома большой запас этих овощей. Но если такое случается, они пользуются маленькой хитростью. И плоды остаются свежими не менее 7 дней.

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Чтобы овощи не испортились, нужно завернуть каждый огурец в бумажную салфетку. Затем плоды следует сложить в пакет и поместить к ним неожиданный предмет. Речь идет о ложке из нержавеющей стали.

После этого огурцы рекомендуется убрать в холодильник. Важный момент: пакет нельзя завязывать. Не переживайте, плоды не станут дряблыми и не покроются плесенью.

Этот трюк невозможно объяснить, но он действительно работает. Вот увидите: овощи будут выглядеть свежими даже через неделю.

Источник: издание belnovosti.by