Будут свежими долгое время: храните огурцы рядом с этим предметом — он замедляет процесс увядания

Фото: freepik.com/user15285612

Этот трюк невозможно объяснить, но он действительно работает.

Огурцы портятся довольно быстро. Поэтому опытные хозяйки стараются не держать дома большой запас этих овощей. Но если такое случается, они пользуются маленькой хитростью. И плоды остаются свежими не менее 7 дней.

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Чтобы овощи не испортились, нужно завернуть каждый огурец в бумажную салфетку. Затем плоды следует сложить в пакет и поместить к ним неожиданный предмет. Речь идет о ложке из нержавеющей стали. 

После этого огурцы рекомендуется убрать в холодильник. Важный момент: пакет нельзя завязывать. Не переживайте, плоды не станут дряблыми и не покроются плесенью.

Этот трюк невозможно объяснить, но он действительно работает. Вот увидите: овощи будут выглядеть свежими даже через неделю.

Источник: издание belnovosti.by

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