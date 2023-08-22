Судьба сделает счастливыми: шаманка Кажетта назвала знак, которому суперлуние принесет богатство

Для Овнов наступит тот момент, когда пора отпустить прошлое окончательно. Тельцы не должны упускать шанс, чтобы наладить важные связи. Близнецы поймут что хотят и построят план на ближайшее будущее. Раки станут легкими на подъем и везде будут чувствовать себя как дома. Львы окунутся в свою личную жизнью.

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Девы смогут забыть давние обиды. Весы наконец-то победят свои привычки и станут лучше. Скорпионы будут крайне игривы и откроют для себя флирт заново. Стрельцы же, наоборот, сделают выбор в пользу семьи. Козероги осознают, что надо меняться и перестанут врать. Водолеи получат возможность гарантированно увеличить свой доход. А Рыбы снова почувствуют уверенность в себе, сообщает rsute.ru.

Также ясновидящая рассказала, что нужно в ночь суперлуния выписать на лист бумаги все препятствия на своем пути и сжечь его. Тогда мечты сбудутся.