Выкинет новый финт: названа точная цифра, до которой опустится доллар в ближайшее время — сюрприз, каких еще не было

Национальная валюта после уверенного укрепления на минувшей неделе - с 14 по 18 августа, в начале этой начала немного проседать.
Рубль немного подешевел в этот вторник,22 августа, к доллару, евро и юаню на торгах на Московской валютной бирже.
Но аналитики утверждают, что в скором времени рубль выкинет новый финт и покажет сюрприз, которого от него не ждали.
Так, директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов считает, что курс может опуститься и до уровней 88-90 рублей за доллар. И даже ниже.
«Можно ожидать, что рубль укрепится и до 81 рубля за доллар. Но в наших реалиях ни в чем нельзя быть уверенным, следует держать руку на пульсе», - отметил Александр Цыганов.
По материалам 1prime.ru