Выкинет новый финт: названа точная цифра, до которой опустится доллар в ближайшее время — сюрприз, каких еще не было

Национальная валюта после уверенного укрепления на минувшей неделе - с 14 по 18 августа, в начале этой начала немного проседать.

Рубль немного подешевел в этот вторник,22 августа, к доллару, евро и юаню на торгах на Московской валютной бирже.

Но аналитики утверждают, что в скором времени рубль выкинет новый финт и покажет сюрприз, которого от него не ждали.

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