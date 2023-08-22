Выкинет новый финт: названа точная цифра, до которой опустится доллар в ближайшее время — сюрприз, каких еще не было

Табло с изображением логотипа доллара США. Фото: Global Look Press

Эксперты в сфере финансов считают, что рубль в ближайшие недели будет укрепляться.

Национальная валюта после уверенного укрепления на минувшей неделе - с 14 по 18 августа, в начале этой начала немного проседать.

Рубль немного подешевел в этот вторник,22 августа, к доллару, евро и юаню на торгах на Московской валютной бирже.

Но аналитики утверждают, что в скором времени рубль выкинет новый финт и покажет сюрприз, которого от него не ждали. 

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Так, директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов считает, что курс может опуститься и до уровней 88-90 рублей за доллар. И даже ниже.

«Можно ожидать, что рубль укрепится и до 81 рубля за доллар. Но в наших реалиях ни в чем нельзя быть уверенным, следует держать руку на пульсе», - отметил Александр Цыганов.

По материалам 1prime.ru

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