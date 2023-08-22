Минусовая температура в конце августа: в этом регионе России стремительно похолодает уже с 23 числа

Уральский Гидрометцентр сообщил о резком похолодании во второй половине августа. Заморозки ожидаются на юго-западе Свердловской области.

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По словам специалистов, показатели термометра упадут до минус 2 °C в ночь с 22 на 23 августа.

С 23 на 24 число тоже будет довольно прохладно. В низинах ожидаются колебания температуры воздуха от минус 1 до минус 2 °C.

При этом в столице региона будет не так холодно. С 23 по 25 августа синоптики обещают днем от 14 до 18 °C. А в ночное время от 3 до 8 °C.

Источник: Telegram-канал «Уральский Гидрометцентр»