Осенью отдыхать нужно только там: названы самые популярные заграничные курорты у россиян — обойдутся в 30 тысяч рублей

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Так, чаще всего россияне летают в Стамбул и Анталью. Билеты в этом направлении достаточно демократичные — в пределах 30 тысяч рублей туда-обратно. Также есть один плюс еще и в том, что из ряда крупных городов есть прямые рейсы. В среднем россияне в бархатный сезон отдыхают в Турции 9-12 дней.

Также многие летают в Таиланд, но такое путешествие длится уже около месяца. В трендах также Тель-Авив, где россияне предпочитают проводить около двух недель, пишет РИА Новости.