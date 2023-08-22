Осенью отдыхать нужно только там: названы самые популярные заграничные курорты у россиян — обойдутся в 30 тысяч рублей

Порой летом ездят отдыхать семьи с детьми, а вот осенью наступает второй наплыв туристов. Это сезон для пар и компаний друзей, которые проводят отпуск за границей. Но в этом году цены на большую часть туров не всем по карману. Однако у любителей осенних отпусков и заграничных поездок стали популярны два турецких направления. Об этом рассказали аналитики «Авиасейлс».
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Так, чаще всего россияне летают в Стамбул и Анталью. Билеты в этом направлении достаточно демократичные — в пределах 30 тысяч рублей туда-обратно. Также есть один плюс еще и в том, что из ряда крупных городов есть прямые рейсы. В среднем россияне в бархатный сезон отдыхают в Турции 9-12 дней.
Также многие летают в Таиланд, но такое путешествие длится уже около месяца. В трендах также Тель-Авив, где россияне предпочитают проводить около двух недель, пишет РИА Новости.