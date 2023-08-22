Медовое лечо на зиму: простой рецепт, который вы захотите повторить — получается невероятно вкусно

Надоели стандартные заготовки на зиму? Тогда попробуйте приготовить лечо по этому рецепту. Перец получится просто восхитительным. И все это благодаря меду, который выступает здесь в роли натурального усилителя вкуса.

Вам потребуется: 1,2 кг болгарского перца, 1 кг помидоров, 6 ст. ложек меда, 2 зубчика чеснока, 2 лавровых листа, 7 горошин черного перца, 4 ст. ложки подсолнечного масла, 3 ст. ложки соли и 3 ч. ложки яблочного уксуса.

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Для начала выньте семена из перцев и нарежьте овощи длинными полосками. Затем измельчите помидоры с помощью блендера. Поставьте томатное пюре на средний огонь, доведите его до кипения, посолите и добавьте к нему болгарский перец.

Накройте кастрюлю крышкой, дождитесь бурления жидкости и варите лечо еще 15 минут. При этом не забывайте помешивать овощную смесь.

После этого влейте в емкость растительное масло, а затем положите измельченный чеснок, приправы и мед. Убавьте огонь до минимума и подождите 10 минут.

Когда время пройдет, добавьте в кастрюлю уксус, хорошо все перемешайте и оставьте овощи на плите еще на 3 минуты. Готовое лечо следует тут же разлить по банкам и закатать.

Источник: издание belnovosti.by