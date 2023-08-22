Посыпьте этим грядки с клубникой в конце лета: через год соберете по два килограмма ягод с куста

Зачастую дачники выращивают клубнику. Примечательно, что за этим растением надо ухаживать. И важно не только следить за их состоянием летом, когда они только растут, но и в конце сезона. Агроном Анастасия Коврижных рассказала, как увеличить урожайность клубники. Для это важно не забыть в августе правильно обработать растение — тогда на следующий год кустики порадуют большим количеством ягод.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Эксперт отметила, что необходимо в равных пропорциях смешать табачную пыль и древесную золу. Этот состав защитит от вредителей и грибковых заболеваний, а также напитает почву полезными веществами.
По словам агронома, эту смесь надо тонким слоем нанести на грядки. Присыпьте кусты в прикорневой зоне и не забудьте о листьях. Обработать надо сначала в августе, а потом — в сентябре, сообщают «ТУТ Новости».