Посыпьте этим грядки с клубникой в конце лета: через год соберете по два килограмма ягод с куста

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Эксперт отметила, что необходимо в равных пропорциях смешать табачную пыль и древесную золу. Этот состав защитит от вредителей и грибковых заболеваний, а также напитает почву полезными веществами.

По словам агронома, эту смесь надо тонким слоем нанести на грядки. Присыпьте кусты в прикорневой зоне и не забудьте о листьях. Обработать надо сначала в августе, а потом — в сентябре, сообщают «ТУТ Новости».