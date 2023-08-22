Как быстро очистить тыкву или перезрелый кабачок: несколько проколов и «броня» снята

Нередко при длительном хранении кожура у тыквы или кабачка уплотняется, срезать ее порой даже острым зазубренным ножом крайне трудно.

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Чтобы облегчить чистку этих овощей проколите шилом в нескольких местах кожуру и положите овощ на 2 минуты в микроволновку при максимальной мощности. Либо в духовку, как вам нравится. Заранее разогрейте ее до 200 градусов. Если тыква или кабачок крупные, разрежьте на части.

После кратковременной термической обработки овощ остудите и с легкостью очистите.

Источник: Telegram-канал «Огородум. Сад и огород».