Что произойдет с долларом после 28 августа: понижаться валюта больше не хочет — придут ли силы извне

Поднятие ключевой ставки до 12 % годовых сразу же отразилось на курсе доллара, который резко пошел вниз. Россияне стали с надеждой следить за новостями, ожидая максимального отката назад.

Однако финансовые аналитики не считают, что цифры уменьшатся до прошлогодних 50-55 рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Минимум, который дают эксперты в конце августа-начале сентября - 89 рублей за доллар. Возможно поднятие курса доллара в этот период до 98 рублей.