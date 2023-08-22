Что произойдет с долларом после 28 августа: понижаться валюта больше не хочет — придут ли силы извне

Поднятие ключевой ставки до 12 % годовых сразу же отразилось на курсе доллара, который резко пошел вниз. Россияне стали с надеждой следить за новостями, ожидая максимального отката назад.
Однако финансовые аналитики не считают, что цифры уменьшатся до прошлогодних 50-55 рублей.
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Минимум, который дают эксперты в конце августа-начале сентября - 89 рублей за доллар. Возможно поднятие курса доллара в этот период до 98 рублей.
Пока изменение ключевой ставки действительно сокращает прыть инвесторов и снижает цену на доллар, свою роль сыграет и окончание налогового периода. Однако по его завершении, с 28 августа, все может измениться.
При отсутствии друг мер поддержки рубля извне со стороны государства доллар способен опять занять свои прежние позиции в районе 100 рублей и даже выше.
Источник: 1prime.ru