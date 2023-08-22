Как омолодить огурцы обычной землей в конце августа: секрет опытных огородников

Продлить период плодоношения огурцов в конце августа – вполне выполняемая задача.

Не забывайте системно срезать с нижних частей плетей увядающие листья и побеги, чтобы активизировать рост новых, а также стимулировать плодоношение.

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Омолаживайте огурцы, сняв плети с опор. Нижние части растений полностью оголите, уложите на землю и присыпьте слоем увлажненного грунта.

Через несколько дней на присыпанных участках сформируются свеженькие корешки. Они улучшат питание огурцов и культура получит мощный стимул к дальнейшему росту и формированию завязей. Огурчики омолодятся и дадут отличный новый урожай.

Источник: Telegram-канал «Огородум. Сад и огород».