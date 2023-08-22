Слива дает мало плодов? Подкормите ее этим составом в августе: в новом году будете собирать урожай ведрами

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Даже старое дерево начнет хорошо плодоносить.

Если слива никак не хочет радовать вас богатым урожаем, вероятнее всего, дереву не хватает питательных веществ. Чтобы исправить ситуацию в новом сезоне, нужно внести удобрение уже в конце августа.

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Рецепт простой. Возьмите 8 больших ложек сернистого калия и 12 больших ложек суперфосфата. Залейте их 40 литрами воды. Доведите состав до однородного состояния и используйте для подкормки под корень.

Этого количества удобрения хватит для одной взрослой сливы. Не забывайте о том, что раствор нужно вносить после полива обычной водой. Если игнорировать эту рекомендацию, можно обжечь корни дерева.

Источник: tut-news.ru

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